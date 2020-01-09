【外匯點評】溫灼培：加元相對強勢有因…
2020年01月09日 08:30
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澳紐加三國貨幣之中，加元明顯最強。中東局勢不穩大舉推升油價，有助增強加拿大出口收益，這是利好加元的首個原因。另外有1.75%息率的加元，已算是七大貨幣中最高息的貨幣。
本周加拿大有不少因素值得我們留意。首先是周四晚，加央行行長將發表講話，市場關注他如何看現今最新的加拿大經濟。而於周五，加拿大將公布12月就業報告，而當地11月新增職位減少了71,000名，如12月就業報告同告下跌，提防加央行會有減息壓力。
異於加元，澳元是眾商品貨幣中表現最差的一個。主要是澳洲一直面對燒不完的山火。如山火繼續下去，可想像將嚴重影響當地的旅遊業及經濟。分析澳元還有一點值得關注，先前澳元的上升，主要是受惠於中美有望達成首階段性貿易協議。
但當這協議達成後，中美隨即要為次階段性貿易協議作出談判。由於簡單容易達成的協議早於首階段制訂，要達成次階段性貿易協議料將相當艱巨。再者，現時中東局勢不穩，若油價大幅上升定對澳元不利，料澳元短期難再重上70美仙水平。
恒生銀行首席市場策略員 溫灼培
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