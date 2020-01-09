【專家點評】彭偉新：恒指若未能重上28200宜先減磅

中東局勢突然轉趨不穩定，特別是當伊朗作出報復行動後，美國會否還擊，令市場對避險的需求上升。因此，港股短期或會出現繼續回調的情況，特別是恒指自去年12月開始由低位反彈，已累積上升超過2,000點。

所以，當港股在高位無法作進一步突破，並在升上29,000點的關口位前，恒指已見回調壓力，若果再加上中東的緊張局勢，恒指可能先行回落。尤其是恒指的主要支持位為去年4月高位30,280點回調至8月低位24,899點的跌浪，按黃金比率61.8%作出反彈的話，28,224點會是重要的支持，當該水平一旦技術上失守，恒指便會進入回調局面，將要下跌的幅度比預期多。

因此，未來幾天若恒指仍然無法重返28,200點以上水平，投資者宜先行減持恒指相關的成分股，並以50日線作為今次回調的目標。

內地豬肉價格雖然有回落的情況，不過，整體上要維持豬肉價格長期回落，相信短期內未必可能，尤其在農曆新年期間，內地居民對豬肉的需求明顯上升，相信豬肉價格仍然會繼續向上，而且內地農產品入口配額短期未必會明顯上升，在海外凍豬的入口受到限制下，未必可以解決到內地豬肉價格高企的問題。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

－－－－－－