人民幣升破6.93關 分析師料未來3個月兌美元升至6.8
2020年01月09日 09:18
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(中新社圖片)
中東緊張局勢稍為降溫，在岸及離岸人民幣雙雙收復6.93關，在岸人民幣(CNY)兌美元曾漲至6.9257，升破6.93關口，為去年8月以來新高。離岸人民幣(CNH)亦進一步升至6.9224的日中高位，每百港元兌89.05元人民幣。
招商銀行高級分析師萬釗稱，考慮到今年2月中國出口有望反彈，以及中美貿易摩擦緩和，未來3個月人民幣有望升至6.8水平。
亞洲市，美匯指數報97.25。
【09:18】人民幣速遞：兌美元見6.93 兌每百港元企89.1
據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.9497，較上日下調28點子，結束兩連升。
離岸人民幣(CNH)兌美元暫由6.9391，回升至6.9264，最新報6.9331。每百港元兌89.16元人民幣。
亞洲市，美匯指數報97.29。
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