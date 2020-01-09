港股反彈300點　科技股發力　安踏及李寧炒上

港股升幅擴大，恒生指數漲逾300點，於28,400點上落。國企指數升140點，主板成交近300億港元。

科技及金融股領漲，騰訊升1.9%，企389元水平。阿里巴巴升1.4%；美團點評升1.9%；小米集團升2.1%。

手機設備股有追捧，舜宇光學升3.5%；瑞聲科技升2.4%；高偉電子飆6.5%；丘鈦科技升3.3%；比亞迪電子升2%。

金融股方面，友邦保險升1.3%；滙豐控股升0.8%；香港交易所升1.5%。中國平安升1.1%；工、中、建三大內銀股升1.2%至1.5%。

石油股跟隨油價回落，中國石油及中國海洋石油跌1.7%及1%，是表現最差兩隻藍籌。

體育用品股爆上，安踏體育飆4.5%，是表現最佳國指成分股。李寧升近5%；滔搏升4.1%。

【09:20】騰訊升上390元 兩桶油回吐

美伊衝突緩和，港股跟隨外圍反彈。恒生指數開市升279點或1%，報28,367點，重上10天線。國企指數高開107點或0.97%，報11,186點。

美股納指再創新高，利好科網股。騰訊繼續領漲，開市升2.1%，報390港元，貢獻恒指63點。阿里巴巴升1.5%報214元；美團點評升1.5%報108元；小米集團升2%報11.3元。

藍籌股普遍做好，恒安國際升2.9%表現最佳；瑞聲科技升2.5%；舜宇光學升2.1%。油價急回，中國石油及中國海洋石油跌2.1%及1.4%，是表現最差兩隻藍籌。

憧憬更多內地科企來港上市，香港交易所漲2.2%，報274.2元的逾5個月高位。

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