A股快報：三大指數向好 金融及水泥股發力
2020年01月09日 09:26
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美國及伊朗衝突有暫緩迹象，內地靜候重要經濟數據，滬深三大指數跟隨外圍向好，滬綜指高開15點或0.51%，報3,082點；深成指高開100點或0.94%，至10,807點；創業板指數高開21點或1.17%，報1,884點。
板塊方面，金融及水泥股齊升1%，地產股升0.9%，釀酒股升0.4%；而有色金屬股跌0.7%，飛機製造股挫2%，石油及船舶製造股均大挫逾3%。
大連友誼升停板。公司控股股東武信投資控股擬轉讓28.06%股權給武漢開投，公司實際控制人將變更為武漢市國資委。
美伊戰火稍緩，黃金、油氣概念股回吐。中曼石油跌停板，恆邦股份、園城黃金、銀泰黃金、山東黃金、泰山石油及通源石油跌逾8%。
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