中國上月通脹維持4.5%　豬肉價格按月回落

中國國家統計局公布，去年12月居民消費價格指數(CPI)按年升4.5%，與11月相同，續企近8年高位，預期升4.7%；按月持平，11月升0.4%。全年計，CPI升2.9%。

備受市場關注的豬肉價格按年上升97%，惟漲幅回落13.2個百分點。豬肉供給緊張狀況進一步緩解，12月豬價按月下降5.6%。

按年而言，上月CPI當中，食品價格上漲17.4%，漲幅回落1.7個百分點。食品中，鮮果價格下降8%，降幅擴大1.2個百分點。豬肉價格上漲97%；牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格漲幅在7.3至20.4%之間，均有不同程度回落。鮮菜價格上漲10.8%，漲幅有所擴大。

非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、衣着價格分別按年上漲2.1、1.8和0.8%，交通和通訊價格下降0.7%。扣除食品和能源價格的核心CPI上漲1.4%，漲幅與上月相同。

按月而言，食品價格由11月上漲1.8%轉為下降0.4%。食品中，隨着生豬生產出現積極變化，中央和地方儲備豬肉陸續投放，進口量有所增加，豬肉供給緊張狀況進一步緩解，價格由上月上漲3.8%轉為下降5.6%。在豬肉價格下降的影響下，牛肉和羊肉價格漲幅分別由2.8和1.3%回落至0.1和0.2%，雞肉和鴨肉價格分別由上漲4.3和3.6%轉為下降4.9和1.9%。

12月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.5%，預期跌0.4%，11月跌1.4%；按月持平，11月跌0.1%。全年計，PPI跌0.3%。

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