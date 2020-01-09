胡潤中國500強民企　阿里奪冠　騰訊第二

首十名門檻從10年前的540億元，上漲6倍至3,600億元。當中，總部位於廣東的企業最多，有4家；其次是北京，有3家；排名第三的是浙江，有兩家。此外，有8家企業來自新興產業，分布在電子商務、傳媒與娛樂及大健康領域。

上述的「中國民營企業」是指總部在中國的非公有制企業，上市公司企業市值按照2019年11月29日的收市價計算，非上市公司企業估值參考同行業上市公司進行估算。

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