胡潤中國500強民企 阿里奪冠 騰訊第二
2020年01月09日 09:53
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(Getty Images圖片)
胡潤研究院發布《2019胡潤中國500強民營企業》，阿里巴巴(09988)以3.81萬億元人民幣(下同)市值位列第一，騰訊(00700)以2.85萬億元市值排行第二，至於中國平安(02318)以1.5萬億元市值位居第三位。
此外，華為以1.2萬億元市值排第五，其後為1萬億元市值的螞蟻金服。第六至第十位分別為市值5,500億的美團點評(03690)、字節跳動(5,300億元)、恒瑞醫藥(600276.SH)、美的集團(000333.SH)及滴滴出行。而字節跳動及滴滴出行兩家公司成立不足十年。
首十名門檻從10年前的540億元，上漲6倍至3,600億元。當中，總部位於廣東的企業最多，有4家；其次是北京，有3家；排名第三的是浙江，有兩家。此外，有8家企業來自新興產業，分布在電子商務、傳媒與娛樂及大健康領域。
上述的「中國民營企業」是指總部在中國的非公有制企業，上市公司企業市值按照2019年11月29日的收市價計算，非上市公司企業估值參考同行業上市公司進行估算。
根據報告，上榜門檻為140億元，上榜企業總市值36萬億元，相當於中國2018年國內生產總值(GDP)的四成，平均市值710億元。500強中，三分之二是上市公司，其餘三分之一是非上市公司或只有部分上市。50多家企業是國有改制企業，佔比逾一成，包括格力電器(000651.SH)等。
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