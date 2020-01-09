【大行觀點】瑞銀：油價難企高位　黃金看俏

伊朗在周三實踐了對美國報復的宣言，向伊拉克境內的美軍基地發射飛彈，目前美國官方已確認此消息。美國政府上周在伊拉克用無人機擊殺伊朗高級將領蘇萊曼尼。受此影響，日圓及瑞郎等避險貨幣上揚，但漲勢並不強勁，升幅不到0.5%，而10年期美國公債殖利率(收益率)下跌至接近1.7%後跌幅縮減。德州中級原油(WTI)和黃金分別大漲5%和2.3%後回落，亞洲股市盤初小幅走軟。

鑑於伊朗已公開宣布很快進行報復，因此此次飛彈攻擊並不太令市場感到意外。目前為止，未有傷亡報告傳出，如果最終確實如此，則可能減輕美國下一步報復行動的力度。由於美國總統特朗普已表示，倘若伊朗對蘇萊曼尼被殺實施報復，則會針對伊朗52處地點進行攻擊。因此，我們相信美國可能祭出某種程度的報復行動。

同時，伊朗承認襲擊美軍基地，也升高了美國軍事回應的可能性。視乎美國如何回應，雙方連環報復的情況可能出現，不過，伊朗可能將其行動視為對美國攻擊的對等回應，不再進一步升級。

畢竟，局勢升級不符合雙方利益，我們的基本預測是不至於發生大範圍軍事衝突。值得注意的是，伊朗把目標放在美國軍事基地，而不是會影響原油供給的相關設施。

基於我們的預測，此事件對全球經濟和企業獲利的影響應該不大。因此，我們維持加碼全球股票以及美國股票的立場。除非出現嚴重的供給中斷情景，否則我們認為油價不會在目前水平長時間維持。備用產能依然充足(OPEC加上俄羅斯的備用產能達330萬桶/日)。

我們認為2020年石油市場依然供過於求(過剩供給達30萬桶/日)，尤其是上半年，這是因為非OPEC產油國(美國和挪威)的供應增幅超過需求增幅。雖然在美伊衝突加劇、伊朗可能進行報復的背景下，油價可能大幅計入風險溢價，但是我們認為今年上半年布蘭特原油價格很難站穩於70美元/桶之上。去年9月的局勢就證明了這一點，當時沙特阿拉伯伯的煉油設施遭到攻擊。

在全球範圍內多元化配置資產依然至關重要。擔心的投資者也可以利用當前期權市場較低的波動率而採取適當策略，以降低投資組合的波動性，或者增加具有顯著保護作用的頭寸。此外，投資者還可以考慮增加避險資產的頭寸，比如日圓和黃金，從基本面角度我們看好此類資產。就黃金而言，美國經濟增長放緩以及實質利率走低降低了持有黃金的機會成本。再者，由於黃金以美元計價，美元走軟(我們預期2020年將如此)會對金價構成支持。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele

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