【專家點評】陳蓓敏：中國人壽績佳睇升
2020年01月09日 10:00
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伊朗革命衞隊首腦遭美方擊殺，立即觸動全球軍事政治神經線，伊朗軍政處於最高戒備狀態。昨日一架載有180名乘客和機員的烏克蘭客機，在伊朗首都附近墜毀。在伊朗發動的導彈攻擊之中，據稱有80名美軍喪生。地緣政治氣氛確是令人不安！
有專家估計，若美伊爆發戰爭，伊朗靠自身仍可硬撑一個半月，若有其他盟國支援，戰況則難以預測。問題是美國總統選舉臨近，特朗普真的想和伊朗硬拚嗎？美股日升日跌，呈現反覆。恒生指數受外圍因素影響，裂口低開後下試20日線，於27,857點見反彈，並在二萬八千點關口拉鋸。權重股雖見偏弱，但仍見承接力。若中美能簽妥首階段貿易協議，有助短線改善市場情緒。
近期內險板塊走勢不俗，中國人壽(02628)首九個月純利按年大升1.9倍至577億元人民幣，較同業為佳。期內保費收入升6%至4,970億元人民幣。受惠保費結構優化，個險渠道隊伍規模增加，再加上新業務價值增長，帶動集團有價值重估機會。內地股市做好，有利投資收益表現。現時股價與A股約有36%折讓。建議候低吸納，目標價23.8元，跌穿19.4元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082，作者及其客戶持有中國人壽)
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