【專家點評】陳蓓敏：中國人壽績佳睇升

伊朗革命衞隊首腦遭美方擊殺，立即觸動全球軍事政治神經線，伊朗軍政處於最高戒備狀態。昨日一架載有180名乘客和機員的烏克蘭客機，在伊朗首都附近墜毀。在伊朗發動的導彈攻擊之中，據稱有80名美軍喪生。地緣政治氣氛確是令人不安！

有專家估計，若美伊爆發戰爭，伊朗靠自身仍可硬撑一個半月，若有其他盟國支援，戰況則難以預測。問題是美國總統選舉臨近，特朗普真的想和伊朗硬拚嗎？美股日升日跌，呈現反覆。恒生指數受外圍因素影響，裂口低開後下試20日線，於27,857點見反彈，並在二萬八千點關口拉鋸。權重股雖見偏弱，但仍見承接力。若中美能簽妥首階段貿易協議，有助短線改善市場情緒。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082，作者及其客戶持有中國人壽)

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