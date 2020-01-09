港股格局：許繹彬料恒指穩守28000點

港股跟隨美股上升。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，假如美伊雙方沒再發生更激烈的行動，相信港股仍可穩守28,000點水平。

他指，近日全球焦點必屬中東局勢，地緣政治風險再次殺全球投資者一個措手不及。美伊「戰雲密布」，可謂「一髮牽全身」，令本來形勢大好的港股及美股登時受到當頭棒喝港股更一度跌至27,800水平，慶幸仍能站穏28,000水平。美伊互相發動攻擊，但幸而的是伊朗外長扎里夫及美國總統特朗普先後表明無打算開戰，此言論紓緩市場美伊發生更大衝突的憂慮，恐慌情緒有所消退，更扭轉大市跌勢，加上美國上月私人就業職位新增人數勝預期，美股表現亮麗，標普500指數及納指再創歷史新高；而周四早上港股亦受消息帶動高開280點。

新股市場在過去一年的第四季，確實有「回春」之感覺，但翻查數據，投資者若抽中，當中可能會獲得可觀的利潤；但若上市後才高追買入，很多現在仍「未返家鄉」；所以他亦表明不會胡亂改變新股的看法，就是抽中必定會在上市或暗盤時獲取利潤；不中奬則一定不要追入，因為此舉大多損手，投資希望亦能謹守此原則，為免招致不必要的損失。

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