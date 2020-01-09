滙豐全線分行下周二起提早服務　設特快櫃枱換新鈔

滙豐公布，於農曆新年前推出兌換新鈔特別安排。由1月14至21日，該行旗下所有分行將提早1小時於早上8時開始服務，以滿足客戶需求。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，該行植根香港，明白利是乃農曆新年的重要傳統，為親友送上祝福並表達謝意，致力提供優質銀行服務，透過提供兌換新鈔的特別安排，希望傳承這個由來已久的傳統，方便客戶更快捷容易兌換新鈔準備利是。

滙豐13家分行將實施客流管理措施，長者取籌後可於指定座位區等候，毋須於櫃枱前排隊。該行亦有提供無障礙銀行服務的分行，提供為輪椅使用者而設之櫃枱及會客室等設施，相關分行已由1年前的41家增加至目前60家。

為加快兌換新鈔過程，該行將繼續設立特快櫃枱，提供總值3,000港元的新鈔兌換套裝，當中包括100張20港元新鈔及20張50港元新鈔。滙豐鼓勵客戶支持環保，同時提供迎新鈔兌換套裝。

與此同時，滙豐尚玉客戶現時已可透過尚玉客戶總監預留新鈔，滙豐卓越理財客戶亦可透過客戶經理於10個工作天前預留新鈔，以及選擇於指定時間及分行領取。

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