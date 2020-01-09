【專家點評】鄧澤堂：油股金礦股跑贏大市

美國民主黨控制的眾議院早前通過特朗普彈劾議案，但仍未將議案提交參議院審批，主要是民主黨要求參議院先制訂相關傳召證人作供的聆訊規則，才會將眾議院版本的彈劾議案提交參議院審理。而參議院多數黨領袖麥康奈爾，周二向媒體表示，共和黨人已取得共識，並已獲得足夠票數支持，不會理會民主黨提出的有關傳召證人作供的要求，將會直接根據共和黨的規則，推進彈劾議案。

不單特朗普彈劾議案為市場焦點，美伊兩國緊張關係持續，亦是不明朗變數。市場憂慮的情況終於發生，伊朗向美國駐伊拉克的空軍基地發射多枚火箭，環球資產價格迅即受影響，油金抽升，美股走弱，道指期貨及恒指應聲下跌，恒指考驗28,000點水平。

雖然中東的局勢對本港股市的直接影響應不大，但在上年年終時，港股已經抽升，回吐或順勢消化獲利沽盤。恒指料短期仍有望徘徊28,000點，石油相關板塊及金礦板塊跑贏大市機會大。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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