巴西拒絕美國向華為5G競標施壓

美國政府呼籲盟友以及其他國家禁用中國科技巨企華為產品，然而巴西於去年中已揚言不打算禁止華為參與其國內的5G網絡建設工作，再有巴西官員出口術！

負責制訂最新一代超高速互聯網路建設標準的巴西科學技術、創新和通訊部長Marcos Pontes表示，在是否允許華為競標巴西5G網絡的問題上，該國不會接受美國施加的任何壓力，他亦不會阻止任何公司進入招標程序，而最終決定將完全基於各自的優勢。

Pontes認為，好夥伴總是理解對方的需求，就像巴西不會對美國和中國做甚麼生意，以及這些是否影響巴西的農業生意指手畫腳一樣。他稱，「按照技術標準，很難認為這些大公司中，部分沒有參與的能力。」

事實上，華為去年8月公布，計劃斥資8億美元(約62.4億港元)在巴西興建手機生產廠房，相信是為打開公司於南美洲的5G市場。

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