港股格局：郭家耀料下一阻力在兩萬九關

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，受外圍因素影響，港股最近表現波動。不過，雖然美國及伊朗關係較緊張，但雙方似乎均無打算開戰，紓緩市場恐慌情緒，隔晚美股明顯反彈，三大指數均曾創岀新高，料對港股有利。加上市場對今年經濟前景或政策看法較樂觀，相信恒指能企穩兩萬八關樓上，下一較大阻力則在兩萬九關口。

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