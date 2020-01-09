港股格局：郭家耀料下一阻力在兩萬九關
2020年01月09日 10:45
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，受外圍因素影響，港股最近表現波動。不過，雖然美國及伊朗關係較緊張，但雙方似乎均無打算開戰，紓緩市場恐慌情緒，隔晚美股明顯反彈，三大指數均曾創岀新高，料對港股有利。加上市場對今年經濟前景或政策看法較樂觀，相信恒指能企穩兩萬八關樓上，下一較大阻力則在兩萬九關口。
聯交所權益資料顯示，騰訊(00700)總裁劉熾平於上周五減持50萬股，套現逾1.9億港元。郭指，管理層減持行動不時都會進行，不代表其對公司前景或睇法有變，料市場應不會有太大反應。不過，騰訊股價由低位反彈已多，市場正等待3月份公布的全年業績表現，暫時缺乏消息刺激。另外，405元為上次南非大股東減持的價位，在此水平會否有沽貨壓力亦值得留意，料短期要大幅攀升有一定難度，但市場對今年內地經濟以及騰訊盈利前景睇法改善，長線仍值得看好。
近日北水持續流入新經濟股，美團點評(03690)及小米集團(01810)周三(8日)分別有逾3億元淨買入，郭認為，新經濟股近日為市場焦點，投資者憧憬「同股不同權」股份有望納入恒指成份股，估計成事機會頗大，屆時有望吸引資金流入，對股價有幫助。相對而言，美團早前的業績報告顯示，客戶對其忠誠度頗高，且公司亦加大投資，業務具發展潛力。雖然股價貼近歷史高位，但相信將其納入投資組合對提升整體回報有利。
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