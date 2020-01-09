明剃美國眼眉？傳中國增加進口巴西大豆

中美將於下周三(15日)在白宮簽署首階段貿易協議，根據協議，美國將同意降低部分關稅，以換取中國大規模購買美國農產品及能源。然而外電引述消息報道，在兩國簽署協議前，中國買家本周從巴西購買大約10批大豆，當中多數裝船時間在1到4月，再度削減中國立即向美國實現購買更多農產品承諾的希望。

巴西為世界頭號大豆出口國，目前開始進入收割期，收穫更有望創紀錄新高，壓低該國大豆價格，並較美國大豆便宜，因此吸引中國買家進場。

分析指出，雖然往年同期中國亦有採購巴西大豆，但於中美兩國簽署第一階段貿易協議前大手入市，顯示中國只願在美國大豆價格比其他地方便宜時才願意進口。

根據中美首階段貿易協議，在採購農產品方面，美國宣稱中方未來兩年增購合共320億美元(約2,496億港元)農產品，令每年農產品採購量由貿易戰前的240億美元，增至400億美元(約1,872億增至3,120億港元)；華府也將「盡力」令金額提高至500億美元(約3,900億港元)。

中國農業農村部副部長韓俊此前曾稱，不會調整小麥、玉米及稻米等主要糧食進口配額，如何達成對美購買承諾仍不明朗。

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