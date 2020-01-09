【即市分析】碧桂園融資力強　具反彈空間？

走勢方面，碧桂園由去年8月底的9.15元，一直反覆回升至月初的13.04元見頂，期內升幅多逾4成。目前，9日RSI下跌至53，MACD剛見熊叉，氣勢明顯轉弱，暫時不宜心急。值得留意的是，50日線所在的11.5元水平，正是8月底至今升軌的支持位，守穩其上，後市有望升穿13元，建議12元樓下小注博入，穿11.5元要先行止蝕。

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