港元拆息︰隔夜息回落至1.84厘
2020年01月09日 11:23
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.84厘；1星期跌穿2厘，報1.98厘；與樓按相關的1個月略降至至2.082厘，連跌七日；3個月期報2.32厘。
9/1/2020
隔夜 1.84518厘
1星期 1.98232厘
2星期 2.01482厘
1個月 2.08250厘
2個月 2.19768厘
3個月 2.32625厘
6個月 2.37714厘
12個月 2.39351厘
8/1/2020
隔夜 1.90071厘
1星期 2.01893厘
2星期 2.03536厘
1個月 2.08786厘
2個月 2.20000厘
3個月 2.33161厘
6個月 2.40018厘
12個月 2.40117厘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。