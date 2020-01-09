港元拆息︰隔夜息回落至1.84厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.84厘；1星期跌穿2厘，報1.98厘；與樓按相關的1個月略降至至2.082厘，連跌七日；3個月期報2.32厘。

9/1/2020

隔夜 1.84518厘

1星期 1.98232厘

2星期 2.01482厘

1個月 2.08250厘

2個月 2.19768厘

3個月 2.32625厘

6個月 2.37714厘

12個月 2.39351厘

8/1/2020

隔夜 1.90071厘

1星期 2.01893厘

2星期 2.03536厘

1個月 2.08786厘

2個月 2.20000厘

3個月 2.33161厘

6個月 2.40018厘

12個月 2.40117厘

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