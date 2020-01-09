卡尼警告下次經濟衰退時　全球央行恐乏「彈藥」應對

全球經濟面對的風險持續，各國央行紛紛推出寬鬆政策救經濟，不過英倫銀行(英國央行)行長卡尼警告，在下次的經濟衰退來臨時，全球央行恐怕缺乏應對的「彈藥」。

外媒報道，卡尼認為世界主要央行的政策基本上都比以往少，相信有關情況將會持續一段時間。目前尚不清楚如果經濟出現較「正常衰退」還要糟的情況下，央行的貨幣政策是否有足夠的空間應對。

卡尼將於月底正式卸任英倫銀行行長，其接班人、英國金融操守局(FCA)現任行政總裁貝利(Andrew Bailey)除接掌英倫銀行外，還須處理如英國脫歐及政治亂局的「計時炸彈」。不過卡尼認為，貝利仍然有政策空間，而英倫銀行若有需要，可將利率降至接近零，或是以「總體審慎工具」去支持政策，降低銀行的資本準備率來提升放貸。

事實上，歐洲央行行長拉加德及前行長德拉吉都敦促各國擬定刺激措施，而還有預算空間的政府須盡快增加支出。

英倫銀行上月維持基準利率在0.75厘不變，只有少數委員要求減息。卡尼將於英國退出歐盟的前1日(1月30日)發布最終利率決定，以及新一輪經濟預測。

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