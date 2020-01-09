康臣葯業發盈警　商譽減值涉3.2億人民幣

集團兩個主要業務分部為康臣葯業及玉林製藥。玉林製藥分部於2019財政年度的銷售收入預期將按年下跌約50%，主要原因國內非處方藥市場環境發生變化及競爭加劇，為適應該等變化，集團對該分部的營銷模式、渠道網絡及推廣隊伍進行調整整合，導致期內銷售收入回落。

不過，康臣葯業分部的銷售收入仍維持增長及預期2019財政年度的銷售收入將按年增加約15%，令集團2019財政年度銷售收入總額預期僅較2018財政年度減少10%以內。

由於玉林製藥分部銷售收入下跌，據董事會初步評估，預期集團需於2019財政年度的綜合財務報表內，對有關玉林製藥分部帳面價值約3.2億元人民幣的商譽確認部分或全額減值。商譽減值為非現金項目，並不會對集團經營活動現金流構成影響。

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