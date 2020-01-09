【午市重點睇】人民幣升至去年8月高位 金價窄幅上落
2020年01月09日 12:11
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美匯指數企97.27；港匯見7.7757；離岸人民幣(CNH)高見6.9224，為去年8月以來高位；美元兌日圓報109.19；歐元升上1.1115；英鎊高企1.3107。金價於1,560美元關口上落。布油報65.89美元，紐油報60.08美元。道指期貨上升。
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●港元拆息︰隔夜息回落至1.84厘。
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●巴西拒絕美國向華為5G競標施壓。
●A股快報：滬綜指半日升14點或0.47%，報3,081點。https://bit.ly/2QWaWza
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●人民幣兌每美元中間價為6.9497，較上日下調47點子，結束兩連升。
-在岸人民幣(CNY)兌美元曾漲至6.9257，升破6.93關口，為去年8月以來新高。
-人行不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續升至1.69厘。
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