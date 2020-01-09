【午市重點睇】人民幣升至去年8月高位 金價窄幅上落

美匯指數企97.27；港匯見7.7757；離岸人民幣(CNH)高見6.9224，為去年8月以來高位；美元兌日圓報109.19；歐元升上1.1115；英鎊高企1.3107。金價於1,560美元關口上落。布油報65.89美元，紐油報60.08美元。道指期貨上升。

-AV CONCEPT獲提購，股價一度漲22.5%。

-獲溢價提全購，新威國際曾漲兩倍。

-傳股東減持，阿里健康跌1%。

-新股專輯：麗年國際超購34倍，下限0.25元定價。

●【即市分析】

●【港股格局】

●【專家點評】

●港元拆息︰隔夜息回落至1.84厘。

●亞洲股市：日股反彈逾400點，韓澳股漲約1%。

●明剃美國眼眉？傳中國增加進口巴西大豆。

●巴西拒絕美國向華為5G競標施壓。

●人民幣兌每美元中間價為6.9497，較上日下調47點子，結束兩連升。

-在岸人民幣(CNY)兌美元曾漲至6.9257，升破6.93關口，為去年8月以來新高。

-人行不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息續升至1.69厘。

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