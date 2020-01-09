中國將開放油氣勘查及開採市場　打破國企壟斷

中國自然資源部副部長凌月明表示，中國將放開油氣勘查開採市場，實行油氣探採合一制度，淨資產不低於3億元人民幣的內外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業權。惟未有進一步提及行業開放的具體實施時間。

自然資源部礦業權管理司司長姚華軍稱，是次全面放開油氣勘查和開採的市場准入，包括探礦權和採礦權，改變過去主要由幾家國有公司專營的局面。

該部近日下發《關於推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》，涉及礦業權出讓制度改革、油氣勘查開採管理改革、儲量管理改革3方面內容。在油氣勘查開採管理改革方面，將放開油氣勘查開採。

同時，將實行油氣探採合一制度。根據油氣不同於非油氣礦產的勘查開採技術特點，針對多年存在的問題，油氣探礦權人發現可供開採的油氣資源的，在報告有登記權限的自然資源主管部門後即可進行開採。進行開採的油氣礦產資源探礦權人應當在5年內簽訂採礦權出讓合同，依法辦理採礦權登記。

此外，自然資源部礦保司司長鞠建華提及現行儲量管理制度設計中，主要有評審、備案、登記3個環節，而是次改革取消礦產資源儲量登記事項，簡化歸併評審備案和登記，縮減辦理環節和要件，礦產資源儲量登記書內容納入評審備案管理，不再作為礦業權登記要件，將評審備案結果作為統計的依據。

鞠續稱，改革明確評審備案範圍，縮減政府直接評審備案範圍，將原來18種評審備案情形減為4種，即只對探礦權轉採礦權、採礦權變更礦種與範圍，油氣礦產在探採礦期間探明地質儲量、其他礦產在採礦期間資源量發生重大變化的礦產資源儲量，以及建設項目壓覆重要礦產進行評審備案。

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