【瑞銀推介】資金轉吼二線新經濟股　睇實相關CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：受地緣政治局勢升溫所拖累，恒指本周中段曾失守28,000點心理關口，但即巿已收復失地，在港股下跌期間，尤其周三(8日)急跌時，一眾新經濟股仍然有較強的表現仍不俗。

以周三為例，當日巿值大的新經濟股阿里巴巴、騰訊控股及美團點評雖然都有回落，但整體走勢仍處近期高位；相對二線的平安好醫生、小米集團都逆巿做好，反映資金在調整巿況中，並未離開股巿，而轉投較少受指數影響的二線股份。

新年伊始，巿場都在尋找今年的潛質股，上述3隻被憧憬為有機會複製去年的美團例子。投資者如看平安好醫生有機會破60港元、小米有機會受惠5G換機潮的話，可考慮以下CALL輪部署：

其他新經濟股CALL輪精選：

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