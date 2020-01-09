渣打料人民幣於6.8至7.2水平整固　看好歐元英鎊

渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠稱，去年中美貿易摩擦為阻礙人民幣走勢最大因素，預期首階段貿易協議在下周簽署，雙方貿易關係得以緩和，但相關因素仍主導人民幣走勢。

她表示，中美第二階段協議談判需時，但美國總統特朗普早前表示樂意赴中國進行談判，相信進程未必如市場預期的「困難重重」。若果談判進展持續向好，加上中國政府續推出寬鬆財政政策，預料人民幣兌美元今年在6.8至7.2水平區間整固。

不過，她提到不少主要外幣於去年第四季表現逐步回升，預期美元上升周期接近尾聲，而實際息差及經濟表現將主導今年匯市，外幣市場波動有望自五年低位回升，從而增加投資機會。

眾多外幣中，趙偏好歐元，兌美元預期可升至1.17水平，因歐洲央行再推寬鬆政策空間有限，歐洲經濟有望得到財政刺激支持而回穩。另外，市場對英國有序脫歐信心增強，而英鎊現價較脫歐公投前仍存有不少折讓，故亦看好英鎊，兌美元估計可升到1.4至1.41水平。

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