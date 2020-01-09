【瑞通推介】美團回勇　資金吸牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對美伊緊張局勢的憂慮稍為緩和，道指隔晚收報28,745點，升161點或0.5%。

恒指周三(8日)收跌234點或0.8%，報28,087點，盤中最多下挫464點，低見27,857點。周四(9日)早段回升逾300點，重返28,400點水平。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,900萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

投資者繼續關注同股不同權公司何時可以納入恒指。美團點評連日破頂後，周三午後顯著受壓，曾挫近半成至105港元以下，收市報106.4元，跌3.6%，結束四連升，不過暫守各主要平均線。外圍科技股強勢，該股周四早段亦回勇，重返108元之上，升幅近2%。周三有3.82億元北水淨流入該股，是淨流入最多股份。輪證資金流方面，周三有逾1,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾950萬元淨流出。

舜宇光學科技現處保力加通道底部，周三低開後逐步回升，以近全日高位132.2元收市，升0.5%，收復一度跌超過4.5%的失地。股份周四早段曾再反彈近4%，高位觸及138.8元，技術上，周四股價升至由12月中旬展開的短期下跌通道頂部，如股價維持於此水平或之上多一至兩日，技術走勢好轉。周三有7萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有93萬元淨流入。

小米集團被基金股東減持後，股價周三先低後高，收升0.7%於11.08元，連升三日，14日RSI維持偏強水平。周四早段升約2%逼近11.4元水平，短線有機會挑戰年初高位11.44元阻力。周三有逾150萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有57萬元淨流入。

滬綜指周三跌逾1%，中信證券周三收報17.42元，下跌3.2%，失守10天線。不過，投資者繼續憧憬中美今月中簽署首階段貿易協議，有利A股後市走勢。該股周四早段回升逾3%，曾重上18元，近期輾轉向上走勢未改。周三有63萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有12萬元淨流出。

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