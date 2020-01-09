摩通料香港樓價短期或跌10%　睇淡零售收租股

該行預期，各個房地產細分市場今年會呈下行趨勢，但住宅價格及商廈租金的下跌周期或較零售業短。再者，地產發展股及寫字樓收租股的股價已出現重大調整，故給予該兩板塊「增持」評級，估計今年第二及第三季會復甦。

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