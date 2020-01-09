摩通料香港樓價短期或跌10% 睇淡零售收租股
2020年01月09日 13:18
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摩根大通報告指出，基於香港經濟下行因素，預期樓價短期內或下調10%，但相信次季市場氣氛會有所改善，予長實(01113)、恒基地產(00012)及新世界發展(00017) 「增持」評級，其他發展商評級則為「中性」。
該行預期，各個房地產細分市場今年會呈下行趨勢，但住宅價格及商廈租金的下跌周期或較零售業短。再者，地產發展股及寫字樓收租股的股價已出現重大調整，故給予該兩板塊「增持」評級，估計今年第二及第三季會復甦。
另外，摩通估計今年中環及非核心區寫字樓租金各下調15%，以及5%至10%。該行又偏好內地零售收租股多過本地零售收租股，將必需品零售收租股領展(00823)及置富產業信託(00778)評級由「中性」調升至「增持」。
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