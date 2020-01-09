零售不復再！瑞銀降本地零售收租股評級至「沽售」

瑞銀報告預期，香港零售不會在未來3年內恢復，因而看淡零售收租股，更下調其評級至「沽售」。至於本地地產股則繼續保持樂觀態度。

該行解釋，考慮到旅遊業至少需要18個月才能重建遊客的信心，加上目前內地中央政府正透過減稅降費及打擊代購逃稅，以刺激內地消費；而減稅及人民幣疲弱或令中港兩地價格差異收窄。

因此，即使社會動盪有所緩和，該行仍不認為零售將在短時間內恢復。該行指出，目前應關注中央會否提供政策上支持；又預期今年本地零售商戶的租金將按年跌15%，高檔購物中心租金則按年跌10%至15%。

顧及因本地營商環境持續惡化，將令寫字樓需求受壓，估計今年中環商廈空置率將會上升，甲級寫字樓的租金將會下調10%至15%。

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