渣打：今年看好消費及科技股　續受市場情緒影響

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，對今年股市看法正面，偏好成熟市場，看好美國及歐元區股票，以及中國H股。當中看好美股中的金融及科技板塊；H股則偏好消費品類。

他指出，由於中美貿易發展偏向正面，受財政政策刺激，中港方面看好H股表現，當中偏好消費相關及金融板塊，相信亦令恒生指數受惠，有望短期挑戰高位。

他又預計，恒指在上半年向好機會較大，由於下半年有美國總統大選、數據表現等因素影響，或出現轉折。另外，地緣政治及人民幣轉強均是今年風險因素。

梁提到，美國總統特朗普昨晚的講話，紓緩了市場憂慮情緒，並即時由不樂觀轉為樂觀，而情緒影響大市走勢，或會是今年市場縮影。

另外，該行認為，美元偏弱、中東局勢緊張等因素均利好黃金，看好今年金價走勢，短期會呈超買，年內或會升至每安士1,600美元以上。紐約油價預期徘徊於50至60美元之間。

債市方面，今年債息上升空間不大，投資者宜調低回報預期，較看好收益率吸引的新興市場債，以及信貸質素高的亞洲美元債。

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