樓價UPDATES：元朗御景園減價70萬　錄本年首宗成交

藍籌屋苑近日成交增多，沙田第一城本月已錄得7宗買賣，但後市走勢反覆，業主不惜劈價沽貨，其中元朗御景園減價70萬後，終於開齋。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE中層A室，實用面積391方呎，採一房間隔，望市景，獲外區租客以1.8萬元租入，實用呎租約46元。業主於2017年9月以782.8萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約2.8厘。

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九龍區

●將軍澳君傲灣1座中層L室，實用面積493方呎，兩房間隔，享內園泳池景，議價後以783萬元成交，實用呎價15,882元。原業主於2010年8月以342萬元入市，持貨近9年半帳面獲利441萬元離場，單位期內升值逾1.2倍。

●茶果嶺麗港城2座中層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，叫價950萬元放售，經議價後微減5萬元，以945萬元沽出，實用呎價約13,755元。原業主於2006年3月以約300萬元購入，持貨14年，帳面獲利約645萬元，物業升值逾2.1倍。屋苑本月暫錄約5宗的成交。

●九龍塘又一居6座高層E室，實用面積657方呎，套三房間隔，現以1,350萬元沽出，實用呎價20,548元，成交價比屋苑同類型單位低近100萬元。原業主於2006年4月以538萬元購入單位自用，是次轉手帳面獲利812萬元，單位13年間升值1.5倍。

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新界區

●沙田第一城本月暫錄7宗成交，其中4座中層B室，實用面積819方呎，剛以1,050萬元轉售，呎價約12,821元。原業主於1998年以約415萬元購入，持貨逾21年，帳面賺635萬元，單位升值約1.5倍。

●東涌藍天海岸6座中低層E室，實用面積約492方呎，兩房兩廳間隔，放盤逾1年，近日由叫價685萬元減至640萬元沽出，減價45萬元或約7%，實用呎價約13,008元。原業主於2007年11月以約183.8萬元購入，持貨7年轉手帳面獲利約456.2萬元，賺價逾2.4倍。

●元朗蝶翠峰3座極高層G室，實用面積約780方呎，套三房連儲物室間隔，望翠綠山巒景致，去年4月中開始放盤，業主原叫價920萬元，經議價後，減價57萬元或約6.2%，終以863萬元沽出，實用呎價約11,064元。原業主於2001年10月以約283.1萬元購入，持貨逾18年轉手帳面獲利約579.9萬元，物業升值約2.1倍。

●元朗蝶翠峰12座中層F室，實用面積479方呎，兩房間隔，開價560萬元，議價後以552萬元成交，實用呎價11,524元。原業主於2016年2月以375萬元買入，持貨快約4年，帳面獲利約177萬元，升值約47%。

●元朗御景園錄得本年首宗成交，單位為3座低層E室，實用面積485方呎，兩房間隔，開價620萬元，議價後以550萬元沽出，實用呎價11,340元。原業主於2015年2月以420萬元買入，持貨約5年，帳面獲利約130萬元，升值約31%。

●粉嶺花都廣場1座中層B室，實用面積約526方呎，三房戶間隔，望樓景，原先叫價700萬元，及後減價至650萬元，近日終以603萬元沽出，累積減價97萬元或約14%，實用呎價約11,464元。原業主於1999年2月以約150萬元購入，持貨21年，帳面獲利約453萬元，物業升值約3倍。

●粉嶺牽晴間8座中層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，以528萬元獲承接，實用呎價13,750元。原業主於2011年以216萬元購入，持貨9年沽出單位帳面獲利312萬元，單位升值約144%。

●馬鞍山雅濤居1座中層A室，實用面積779方呎，套三房間隔，開價約1,200萬元，議價後以1,150萬元易手，實用呎價14,763元，新買家為用家。原業主於2004年以330萬元購入，持貨15年沽出帳面獲利約820萬元離場，單位升值約2.5倍%。

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