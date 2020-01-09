【大行報告】花旗維持安踏體育目標價72元

該行引述其管理層預期今年息稅前利潤(EBIT)增長放緩至20%，但仍高於該行預期的增長12%。

花旗認為，安踏管理層料旗下Fila品牌銷售增長約30%，一半增長來自新店，餘下增長來自提升店舖效率，而管理層目標增加Fila今年經典店約100至150間、增加Fila兒童店50至100間、FILA FUSION店約50間，持續聚焦在內地一線及二線城市。透過開新店及提升效率，料Fila經典店每月平均銷售額達80萬元人民幣、Fila兒童店月均銷售額30萬人民幣、FILA FUSION店月均銷售額36萬人民幣。

該行又引述其體育管理層預算2018年至2023年公司銷售複合增長率目標10%至15%，EBIT毛利率擴張及已動用資本收益率可改善。該行維持對安踏「中性」評級及目標價72港元。

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