【大行報告】花旗維持安踏體育目標價72元
2020年01月09日 14:10
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花旗報告指出，安踏體育(02020)管理層預料今年銷售增長將放緩至20%，比該行原本預期今年增長21%及2019年增長逾35%為低，主因Fila業務增長已呈適度(約30%)，估計來自Fila業務槓桿正面，大致抵銷因今年奧運年的廣告營銷費用開銷的影響。
該行引述其管理層預期今年息稅前利潤(EBIT)增長放緩至20%，但仍高於該行預期的增長12%。
花旗認為，安踏管理層料旗下Fila品牌銷售增長約30%，一半增長來自新店，餘下增長來自提升店舖效率，而管理層目標增加Fila今年經典店約100至150間、增加Fila兒童店50至100間、FILA FUSION店約50間，持續聚焦在內地一線及二線城市。透過開新店及提升效率，料Fila經典店每月平均銷售額達80萬元人民幣、Fila兒童店月均銷售額30萬人民幣、FILA FUSION店月均銷售額36萬人民幣。
該行又引述其體育管理層預算2018年至2023年公司銷售複合增長率目標10%至15%，EBIT毛利率擴張及已動用資本收益率可改善。該行維持對安踏「中性」評級及目標價72港元。
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