大華銀行：香港今年GDP料升1.2%　內地未能「保六」

大華銀行大中華區環球金融主管李國基指出，香港旅遊、酒店及零售等行業均轉趨疲弱，料去年本地生產總值(GDP)將下跌1.2%，不過今年全年可望回升1.2%，呈現復甦迹象。

香港作為外向型經濟體，他相信，若中美經濟表現轉強，將有利香港經濟復甦，另方面，若香港政府能提出有效的刺激政策，亦可成為助力，相信今年港府會繼續錄得財政赤字，不過若穩定地賣地，加上稅收支持，相信有能力負擔有關支出。

資金流向方面，他預計，短期內將有不少公司來港招股上市，並吸引資金流入香港。此外，由於港息近月持續高於美息，促使投資者買港元、沽美元，將套息交易平倉，增加港元需求，加上3個月港元拆息未來或持續高於美息，預計港元有望維持強勢，短期於7.77水平上落。

內地經濟正逐漸回暖，大華銀行市場分析與策略主管王君豪相信，大部分中美貿戰對內地出口的影響已經過去，內地進出口及製造業表現有所回穩。他預計，中國人民銀行將保持利率低企，以協助企業渡過營運困境，料年內或再有一至兩次降準行動，次數視乎經濟表現而定，並預計至年底貸款市場報價利率(LPR)將降至3.8%。

他估計，今年全年內地GDP增長為5.8%，意味未能「保六」，人民幣匯價則會於6.9至7.1兌每美元水平上落。

另方面，美國經濟表現向好，當地失業率低企加上通脹保持穩定，經濟衰退的風險有所減退，料聯儲局於年內減息的機會較低。不過，若環球經濟及貿易環境轉差，年內美國或有機會減息一次。

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