【大行報告】高盛料舜宇今年毛利率明顯提升
2020年01月09日 14:36
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高盛發表報告表示，近日與舜宇光學(02382)管理層進行投資者會議，討論5G智能手機需求、鏡頭模組及手機鏡頭競爭，上游部件的短缺、資本開支及產能擴張計劃等，指公司管理層對今年前景有信心，認為公司可受到5G智能手機、每手機增加鏡頭應用、鏡頭模組毛利率復甦、及手機鏡頭與車載鏡頭市佔率提升所推動。
該行估計，舜宇今年毛利率可明顯提升，主要受手機鏡頭使用像素鏡頭升級、鏡頭模組毛利率復甦及總體產品組合升級所推動。該行引述舜宇管理層指，三星為手機鏡頭的最大客戶，華為則為相機模組的最大客戶。若華為市場份額減少，管理層相信其他品牌，尤其是三星，其業務高增長有助抵銷華為訂單減少的影響。主要由於手機鏡頭的毛利比相機模組高。
該行維持對舜宇「買入」評級及目標價150港元，並料其2019年至2021年純利複合增長率為53%。
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