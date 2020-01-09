【大行報告】高盛料舜宇今年毛利率明顯提升

該行估計，舜宇今年毛利率可明顯提升，主要受手機鏡頭使用像素鏡頭升級、鏡頭模組毛利率復甦及總體產品組合升級所推動。該行引述舜宇管理層指，三星為手機鏡頭的最大客戶，華為則為相機模組的最大客戶。若華為市場份額減少，管理層相信其他品牌，尤其是三星，其業務高增長有助抵銷華為訂單減少的影響。主要由於手機鏡頭的毛利比相機模組高。

該行維持對舜宇「買入」評級及目標價150港元，並料其2019年至2021年純利複合增長率為53%。

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