愉景灣意峰標售5幢洋房　呎價料挑戰區內新高

該批洋房實用面積2,023或2,171方呎，包括四房四套及四房三套戶型，每幢洋房均設私人花園、天台及平台。

她又指出，項目設有180天現金付款即供計劃或建築期付款計劃，買方可向賣方指定財務機構申請按揭計劃。一按最高貸款金額為樓價的85%，而二按最高貸款金額為樓價30%，一按及二按合共最多涉及樓價80%。此外，買家可獲贈一輛價值約200萬港元的哥爾夫球車。

至於同系其他項目，她表示，區內意堤累售76伙，套現約9.4億元。

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