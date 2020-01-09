愉景灣意峰標售5幢洋房 呎價料挑戰區內新高
2020年01月09日 15:49
東網電視更多新聞短片
香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍
香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，愉景灣洋房項目意峰公布首張銷售安排，將於本月15日起以每日招標形式推出5幢洋房，直至5月31日，售價將參考港島區及九龍區一些享有開揚景觀的花園洋房，料呎價有機會挑戰愉景灣新高。
該批洋房實用面積2,023或2,171方呎，包括四房四套及四房三套戶型，每幢洋房均設私人花園、天台及平台。
她又指出，項目設有180天現金付款即供計劃或建築期付款計劃，買方可向賣方指定財務機構申請按揭計劃。一按最高貸款金額為樓價的85%，而二按最高貸款金額為樓價30%，一按及二按合共最多涉及樓價80%。此外，買家可獲贈一輛價值約200萬港元的哥爾夫球車。
至於同系其他項目，她表示，區內意堤累售76伙，套現約9.4億元。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。