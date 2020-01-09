【零售浩劫】UNIQLO母企響警！拆解盈利倒退三大原因

該公司指出，香港及南韓錄得經營虧損亦是盈利倒退的原因。其中，香港持續的示威，令香港UNIQLO上一財季同店銷售倒退，經營溢利差過計劃，加碼割價促銷導致毛利率「低下」。至於南韓UNIQLO，則受當地人罷買日本貨所影響。

迅銷同時將截至今年8月底止整個財政年度的經營溢利指引由2,750億日圓調低至2,450億日圓，換言之由原先估計有6.75%增長，變成倒退約4.89%，主要是反映2019年9至12月期間表現下滑，以及當前南韓及香港的形勢。至於全年純利指引亦由1,750億日圓調低至1,650億日圓(約117.34億港元)，意味增長率只有1.53%。

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