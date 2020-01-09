【市後重點睇】人民幣升破6.92 金價跌至1540美元
2020年01月09日 16:17
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美匯指數報97.28；港匯高見7.7730；離岸人民幣(CNH)升至6.9173高位；美元兌日圓報109.35；歐元見1.1114；英鎊高企1.3106。金價顯著回吐，跌至1,540美元水平。布油報65.58美元，紐油受制60美元。道指期貨升近百點。
●恒生指數全日漲473點或1.68%，報28,561點。阿里巴巴曾見215.8元創新高。https://bit.ly/37PnMWW
●A股快報：滬綜指收升27點，創業板指漲2.7%。https://bit.ly/2QWaWza
●亞洲股市：日股飆2.4%，澳股創新高。https://bit.ly/37R5aFI
●【大行報告】
-摩通料香港樓價短期或跌10%，睇淡零售收租股。https://bit.ly/3023o29
-零售不復再！瑞銀降本地零售收租股評級至「沽售」。https://bit.ly/36BUlYf
-星展唯高達首選騰訊及中國鐵建。https://bit.ly/2tDPib9
-摩通首選李寧，目標價31元。https://bit.ly/302ivbI
-花旗維持安踏體育目標價72元。https://bit.ly/39Q9ozm
●傳City Super大股東考慮出售所持股權。https://bit.ly/2T6tgZe
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●大華銀行：香港今年GDP料升1.2%，內地未能「保六」。https://bit.ly/2tL3m2E
●渣打料人民幣兌美元於6.8至7.2水平整固，看好歐元及英鎊。https://bit.ly/2t3JkQP
●【聚焦中國】
-商務部：劉鶴下周率團訪美，簽署首階段貿易協議。https://bit.ly/35AaiN5
-中國將開放油氣勘查及開採市場，打破國企壟斷。https://bit.ly/2R0pw8J
-內地去年手機出貨量3.89億部，按年跌逾6%。https://bit.ly/2QYuTFJ
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