歐股隨外圍反彈 馬莎百貨逆市挫7%
2020年01月09日 16:32
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環球股市消化了中東緊張局勢影響，歐股隨外圍反彈，當中英國富時100指數報7,603點，升0.38%；德國DAX指數報13,477點，升1.18%；法國CAC指數報6,060點，升0.49%。
歐盟委員會主席萊恩表示，要在2020年底前與英國就英歐未來關係的所有方面達成協議，基本上是不可能。
個股方面，英國超市Tesco公布，撇除能源價格後的截至1月4日19周可比較銷售額按年下跌0.9%，主要受累於持續受壓的亞洲及中歐業務。Tesco股價升1.83%。
另外，馬莎百貨指2020財年第三季銷售按年跌0.6%，惟其確認全年業績指引，股價急挫7.32%。
法國餐飲服務和設備管理公司Sodexo指2020財年首季銷售大增7%，主要受世界盃橄欖球賽帶動，惟股價要跌逾4%。
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