中國上月iPhone銷售逆市升逾18%

外媒根據中國官方及Android智能手機付運量數字計算，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone去年12月於內地付運量按年急升18.7%至約318萬部，增速較之前數月加快，反映提升了電池效能及降低售價的iPhone 11，成功吸引消費者。至於內地上月整體智能手機銷售按年跌13.7%，不足3,000萬部。

iPhone上月付運量逆市創出佳績，令市場憧憬在農曆新年前旺季繼續有理想表現。不過，iPhone缺乏5G功能，並受到官方監管和限制，網上服務未能全面提供，恐影響與內地手機商競爭。

此外，Apple披露去年平安夜至大除夕，App Store銷售達破紀錄14億美元，按年升16%，而App Store在今年首日銷售達3.86億美元，創單日最高銷售。

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