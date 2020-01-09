曹貴子胞兄申剔除康宏指控　高院駁回

高院法官今(9日)頒下判詞，拒絕曹貴宜申請，並准許康宏修改部分申索書字眼。

法官指，曹貴宜要求修改的段落涉及指控他參與不合法勾當及指其不誠實，但法官認為現已剔除有關他有參與「環迴融資安排」已經足夠，毋須再進一步剔除。法官亦認同康宏刪除部分申索書字眼會對案件有所幫助，故批准申請。

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