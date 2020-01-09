曹貴子胞兄申剔除康宏指控 高院駁回
2020年01月09日 17:45
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康宏環球早前向曹貴子(圖)等人追究不當轉移資金。
康宏環球(01019)向細價股風暴主角「殼股大玩家」曹貴子等人追究不當轉移資金，被告之一的曹貴宜(曹貴子胞兄)早前申請剔除康宏對他的指控，但法官只下令剔除康宏針對曹貴宜涉及「環迴融資安排」的申索。康宏其後亦申請刪除部分有關針對曹貴宜的申索書字眼，曹貴宜則要求再剔除部分對其的指控。
高院法官今(9日)頒下判詞，拒絕曹貴宜申請，並准許康宏修改部分申索書字眼。
法官指，曹貴宜要求修改的段落涉及指控他參與不合法勾當及指其不誠實，但法官認為現已剔除有關他有參與「環迴融資安排」已經足夠，毋須再進一步剔除。法官亦認同康宏刪除部分申索書字眼會對案件有所幫助，故批准申請。
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