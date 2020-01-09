講股半分鐘：港股首季目標睇三萬點
2020年01月09日 17:46
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今集《講股半分鐘》由耀才證券研究部副經理譚智樂為大家講股。恒指周四(9日)以全日高位收市，主要由於市場對中東局勢的憂慮紓緩，短線若未有觸發市場神經的風險因素出現，無論美股、內地股市甚至港股，均有條件破頂。
他建議可以29,000點作為恒指短線目標，首季目標更可睇30,000點，如有更加多的利好消息，不排除1月份或2月份，已有機會達成以上目標。
譚智樂又指，新經濟股短線受資金追捧，例如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)等，仍為今年首選推介的股份，而手機設備股近期亦轉強，建議暫時可以新經濟股作為炒作焦點，認為市場對經濟前景看法趨向正面下，新經濟股估值較容易提升。
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