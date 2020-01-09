祈連活批港「走資論」天真　料全球不會衰退

英倫銀行早前報告指，受累香港示威活動，累計有50億美元資金流出香港。有「聯匯之父」之稱的景順首席經濟師祈連活批評，有關評論十分天真，須就其誤導性內容道歉。

他稱，近數月香港有資金流入及流出，但沒有出現資金淨流出的情況，亦不見金管局通過聯繫匯率介入市場。

祈連活指，香港經濟正受示威活動影響，由於示威活動令遊客減少，營商環境亦受影響，企業暫停在港設立總部，經濟活動減少，預期經濟會持續放緩多2至4個季度。若示威減少，旅客數字會回升，但部分經濟活動或不會再來港。

祈連活表示，2020年環球經濟將在低通脹環境下維持增長，商業周期上行的驅動力主要是貨幣增長及私人企業強勁的資產負債表，這兩方面蓋過了其他負面因素，「未來一年市場或繼續討論可能出現的經濟衰退或下滑，但預期最終結果將與2019年所見大致相同，即是不會陷入衰退」。

祈連活指，美國總統特朗普挑起貿易戰導致貿易放緩、加上英國脫歐及中東軍事衝突引發石油供應中斷等地緣政治風險，導致市場過度擔憂。不過，美國私人企業資產負債表總體槓桿已大幅減少，債務佔GDP比重較2008年大減，加上通脹低企及預期今年保持溫和，反映聯儲局不大可能驟然收緊貨幣政策。

他又指，美國仍處於經濟周期中期，而不是後期階段。這意味着美國將錄得自2009年以來連續11年，且到2020年7月時將為連續12年的經濟擴張，這是美國金融史上最長的擴張周期。

中國方面，祈連活表示，除了貿易摩擦，中國國內其他因素亦令經濟活動受壓。

他表示，自2017年以來，中國政府去槓桿政策變成為主調，影子銀行業貸款遭削減，銀行信貸擴張放緩，M2增長按年減至8%至9%，為40年來最低增長水平。雖然中國人民銀行多次象徵式地下調利率及銀行存款準備金率，但貨幣仍持續緊縮。

祈連活指，與環球金融危機期間的已發展經濟體一樣，中國及印度正經歷信貸緊縮，這同時影響了兩國正式及非正式的銀行體系，並將導致兩國經濟增長及通脹於2020年顯著放緩。景順預期中國GDP增長為5.8%；消費者物價通脹為1.2%。

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