【一手盤攻略】西半山The Richmond豪宅新貴
2020年01月09日 19:30
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羅便臣道屹立於西半山顯赫傳統豪宅地段，予人幽靜高貴的感覺，而且背靠太平山，前迎維多利亞港，優越的地理位置一直深受買家追捧。恒地（00012）旗下的西半山羅便臣道The Richmond正佔盡其地段優勢，項目全盤共90伙，戶型開則由開放式至2房不等，實用面積介乎181至468方呎，其中開放式及1房戶共佔單位供應量約九成。
貴為豪宅地段全新項目，樓盤除了鄰近中環核心商業區外，更坐擁首屈一指的名校網絡，小學屬11校網，中學屬中西區，區內名校林立，包括嘉諾撒聖心學校、聖士提反女子中學附屬小學、英皇書院、聖保羅書院，以及德瑞國際學校等。項目同時毗鄰薈萃美酒佳餚的蘇豪區及蘭桂坊，各國珍饈美饌應有盡有。另外，透過許多電影都會取景的中環至半山自動扶手電梯，瞬即到達法定古蹟大館及孫中山紀念館，感受新舊文化相互交錯之餘，亦可以打卡留念。想知道更多項目資訊，立刻收看影片。
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