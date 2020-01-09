【新盤追擊】精彩生活 盡在西半山THE RICHMOND

港島區西半山屬傳統豪宅地段，住宅供應一向以3房戶為主，近年渴市的細單位幾乎不見影，不過區內終於有新盤打破這格局！坐落在羅便臣道62C號THE RICHMOND登場，全盤提供90伙，戶型由開放式至兩房，最適合單身貴族及年輕家庭。

西半山地段尊貴，是身份地位象徵，並毗鄰中環核心商業區，向來吸引不少優質租客，如金融才俊及專業人士等。THE RICHMOND正正集這些地理優勢於一身，樓盤距離中環至半山自動扶手電梯口，不用兩分鐘步程，電梯在早上6時至10時為落山方向，方便住戶下山至中環上班。

區內發展成熟，THE RICHMOND住戶不愁寂寞，可享受多姿多采生活。樓盤鄰近中環蘭桂坊和蘇豪區，以及大型購物商場IFC Mall和置地廣場等，隨時吃喝玩樂；閒時更可來個文化深度遊，游走附近眾多歷史建築之間，如孫中山紀念館及大館等。

西半山另一優勢，就是擁有全港數一數二的名牌校網，受家長客熱捧，單是THE RICHMOND所在的羅便臣道，就有高主教書院及英華女學校等名校。想知樓盤更多優勢，立即去片。

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