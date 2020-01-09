零售前景黯淡　摩通大削利福國際目標價近19%

券商摩根大通繼續唱淡香港零售業，指香港去年6月起出現的社會不穩，早已成本地零售股的「黑天鵝」(難以預知但影響巨大的事件)，今年更有機會變為「灰犀牛」(出現概率極高、沖力極大的風險)。

摩通指，利福國際位於銅鑼灣的旗艦店崇光百貨銷售額佔公司整體達八成以上，示威活動已明顯打擊其生意，公司生意表現取決於香港社會狀況。該行估計，利福國際去年下半年銷售會錄得按年跌約26%，期內經營利潤會跌30.4%。

該行不認為利福國際的基本面在短期內會有改善，強調不確定因素在今年仍然持續，預計該公司今年上半年仍備受挑戰，料其銷售額雖或按年增長6%，但部分原因是受惠於去年低基數，而非因生意復甦所帶動。該行又因應利福國際去年中以來銷售疲弱走勢，而下調其股份目標價。

事實上，利福國際的股價自去年5月以來，至周四(1月9日)已累跌約36.7%。

－－－－－－