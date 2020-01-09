樓價UPDATES：買家帶票睇樓　即購緻藍天三房戶

二手盤源供應有限，將軍澳緻藍天有買家帶票睇樓，並即以1,088萬元購入三房連套房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔慧賢軒低層E室，實用面積405方呎，兩房間隔，成交月租20,000元，實用呎租49.4元。

●天后維順閣低層A室，實用面積297方呎，原則兩房，改為一房間隔，去年11月放盤叫價550萬元，減價45萬元或約8.2%，以505萬元成交，實用呎價17,003元。

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九龍區

●鑽石山龍蟠苑F座中層11室，實用面積426方呎，兩房間隔，以每月租金14,800元獲承租，實用呎租34.7元。

●奧運站海桃灣3座低層C室，實用面積451方呎，兩房間隔，減租2,000元，成交月租23,000元，實用呎租51元。

●大角咀港灣豪庭7座低層B室，實用面積412方呎，兩房間隔，減價35萬元，以約695萬元成交，實用呎價16,869元

●將軍澳緻藍天3座右翼低層D室，實用面積784方呎，三房套房間隔，放盤叫價約1,200萬元，減至1,088萬元易手，減幅約9.3%，實用呎價13,878元。

●旺角居屋富榮花園7座高層J室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價606萬元，實用呎價12,521元。

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新界區

●沙田河畔花園F座中層1室，實用面積269方呎，兩房間隔，以478萬元易手，實用呎價17,770元。

●荃灣萬景峯6座中層F室，實用面積508方呎，兩房間隔，以930萬元成交，實用呎價18,307元。

●馬鞍山錦豐苑H座低層1室，實用面積545方呎，三房兩廳間隔，已補價自由市場開價700萬元，放盤僅1星期，減價680萬元售出，實用呎價12,477元。

●大圍盛薈5座高層ND室，實用面積678方呎，三房間隔，放盤4個月，減價100萬元，以1,200萬元售出，減幅7.7%，實用呎價17,699元。

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