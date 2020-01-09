三星任命外部專家監督高管　被質疑為獲法庭寬大處理

外國媒體報道，南韓財閥三星集團任命外部專家加入到一個新成立的監督小組，以避免公司高管出現犯罪行為。然而，此舉被質疑是集團為了在法庭上獲得寬大處理而採取的行動。

三星集團捲入前總統朴槿惠受賄案，負責人李在鎔和公司30多名高管面臨法律訴訟，去年已有多名高管被判入獄。

南韓最高法院前法官Kim Ji-hyung被三星任命為新成立的這個「合規和監督委員會」負責人，惟Kim Ji-hyung在新聞發布會上稱，三星選擇做出這些改變的時機不夠充分。

一名法官在去年10月份曾批評三星缺乏有效的合規體系，稱集團需要一套機制來防止高管及其領導人的不當行為。

李在鎔承諾，會保證該委員會的自主權，該委員會還有權監管三星集團旗下子公司高管的不當行為，包括旗艦子公司三星電子。

事實上，一些企業監管專家表示對三星的舉措表示懷疑，稱此舉是三星集團為了在法庭上獲得寬大處理採取的行動。他們表示，三星和南韓其他財閥企業過去也曾承諾改善內部監管和運營透明度，但還是經常會出現刑事犯罪。

－－－－－－