今年第一隻「灰天鵝」：油價或見100美元

今年金融市場第一隻「灰天鵝」隨時起飛，外國媒體報道，標普全球大宗商品定價主管Dave Ernsberger憂慮，中東最關鍵的咽喉要道霍爾木茲海峽會遭到破壞，並觸發市場陷入10年或15年沒有出現過的恐慌。「灰天鵝事件」是指較低概率的風險事件，一旦發生可能會給投資者帶來痛苦。

Dave Ernsberger指出，駛經該海峽的船舶運輸受到任何干擾，市場都將受到極大的衝擊。他預期，如果伊朗封鎖海峽，油價將飆升至每桶100美元以上。

霍爾木茲海峽是將中東石油運輸到世界各地的重要渠道，資料顯示，2018年每天大約有2,100萬桶石油通過這條水道運輸。

伊朗曾威脅一旦發生戰爭就會將其封鎖，一旦通航受阻，伊拉克的出口路線將幾乎徹底中斷，科威特和卡塔爾面臨的風險則僅次於伊拉克。

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