貿談向好刺激 人民幣創五個月高

中美將於下周簽署首階段貿易協議，刺激在岸人民幣收升109點子，至6.9311兌每美元，為五個月高位。分析預計，若兩國談判向好，加上內地推出經濟刺激措施，人民幣年內最多將升至6.8水平。

官方開出的人民幣中間價報6.9497，日內中國商務部證實將於下周派員赴美簽署貿易協議，市場樂觀情緒旋即升溫，刺激人民幣上漲，離岸人民幣於亞洲時段收升116點子，至6.9293，每百港元兌89.21元人民幣。

渣打銀行（香港）財富管理投資顧問董事趙海珠預期，中美貿易局勢仍為人民幣匯價主要因素，料中美簽署貿易協議後，雙方關係得以緩和。美國總統特朗普早前表示樂意赴中國談判，相信第二階段協議進程，未必如市場預期的「困難重重」。

她續指，若果中美談判進展持續向好，加上內地政府續推寬鬆財政政策，預料人民幣今年在6.8至7.2水平區間整固。

星展銀行（香港）投資總監辦公室高級投資策略師李振豪認為，近期人民幣強勢歸功於中美局勢緩和，亦因部分內地工商及出入口企業需於農曆新年前，要為生產訂單付款，刺激人民幣兌換需求，料僅屬短期季節性因素，相信新年過後，人民幣將會回落至7算左右水平。

展望全年，李氏對人民幣看法更淡，認為美國經濟表現於成熟經濟體中較為突出，將吸引資金流入，推動美元轉強，人民幣則隨之轉弱。此外，內地仍有機會讓人民幣繼續貶值，以抵銷美國徵收關稅影響，預計人民幣在今年底將回落至7.2。

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