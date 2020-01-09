中電控股投資能源管理公司R＆B　涉資約1560萬元

R&B業務遍及內地和香港，主力開發結合人工智能(AI)技術的能源管理方案，以助設施管理人、企業和樓宇業主提升能源效益。中電是次投資屬R&B B＋輪融資項目的一部分，由BP Ventures領投。R&B的AI及數據分析技術幫助中電客戶找出有潛在問題及表現欠佳的設備，從而改善分布在不同工作地點的能源資產的管理。隨着使用次數增加，系統的準確度和分析力亦會因機器學習技術而有所提升。

中電創新高級總監柏恩司表示，AI能為企業和樓宇業主提供重要的分析，同時提升預測能力，提升能源管理成效和效率。這項投資鞏固中電與R&B的合作，中電得以為客戶提供更多更智能、更環保的能源管理技術。

中電正投放資源於數碼化發展，引進新科技以加快在亞太市場開發能源服務。除了向R&B作投資外，中電已投資的項目包括位於矽谷的需求管理及分佈式能源管理方案供應商AutoGrid Systems, Inc.，以及為辦公室和企業提供物聯網能源解決方案的開發商En-trak。

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