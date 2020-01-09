夜市UPDATES：市場現利好訊號　道指漲逾百點

美股創新高後升幅略為收窄，道指目前報28,873點，升128點或0.45%；標指報3,267點，升14點或0.46%；納指報9,198點，升69點或0.76%。

港股期指夜市低走，現報28,532點，跌90點，低水29點。

值得注意的是，截至周三收市，美股成功完成了「全年首五日」平均收升走勢，向2020年發出利好訊號。

《股票交易者年鑑》此前就對追溯至1950年的「全年首五日」現象進行了研究，結果發現美國股市在每年前五個交易日的表現有時可以預測這一年剩餘時間裏的市場走向。這也為華爾街另一個熱門的季節性指標「1月效應」展現出一個好兆頭。

【22:37】美伊局勢未見進一步惡化，加上中美勢於下周簽訂首階段貿易協議，美股開市早段繼續做好，3大指數齊創新高，道指曾升173點，目前報28,876點，升131點；納指升82點，至9,211點；標指升17點，至3,271點。

歐股同樣反映市場樂觀預期，英股目前升0.52%；德股升1.21%；法股升0.31%。港股期指夜市則受壓，目前報28,548點，跌74點，低水13點。

中國商務部周四(9日)證實，由國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，在下周一(13日)至下周三率團訪問華盛頓，簽署協議。

惠普公司再次拒絕施樂的收購提議，指提購方案低估其價值。惠普公司股價早段升0.5%至21.03美元。

倉儲式零售商Costco上月同店銷售增9%，超過市場預期的7.1%。Costco股價早段升1.29%至298.5美元。

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