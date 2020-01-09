新股專輯：電訊設備商環聯連訊科技向聯交所遞上市申請

電訊及數據通訊零部件採購及分銷商環聯連訊科技向聯交所遞交上市申請，竤信國際為獨家保薦人。

該公司為增值分銷商，主要從事採購和分銷零部件，並提供解決方案和應用支援。銷售業務於過去數個財年均佔總收入逾98%。至於公司所銷售的部件主要應用於四個範疇，為電訊基礎設施、數據中心、物聯網及網絡接駁產品，及商用激光。

據初步招股文件，截至2019年9月底止半年，收入按年增14.5%至4.29億元，應用於電訊基礎設施的零部件銷售佔約71.6%。期內純利按年增4.5倍至1,267萬元。另截至去年三月底止全年，收入按年增3.34%至8.71億元，純利按年則跌20.88%。

該公司主要客戶來自中國，往績期間並未向美國出口任何零部件。

為配合5G發展，公司擬升級其位處深圳的應用實驗室設施，包括計劃設置5個新測試台及1個測試室，預計費用為約4,310萬元人民幣，最快於明年3月底安裝。另公司亦表示有意將市場擴展至東南亞市場。

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