東方日報B2：零售閉翳　大行嗌沽收租股

本港示威活動負面影響陸續浮現，拖累零售市道步入「寒冬」。瑞銀預期，香港零售銷售未來三年難以復甦，將收租股投資評級降至「沽售」；摩根大通亦預期今年商舖租金將大跌20%。分析認為，農曆新年後或有更多零售企業倒閉，收租股股價更是「低處未算低」。

自去年爆發反修例風波後，香港零售銷售持續疲弱。港府早前公布去年11月零售業總銷貨值，按年下挫23.6%，除了連續十個月收縮之外，更是連續五個月錄得雙位數跌幅。旅遊發展局總幹事程鼎曾指，全年訪港旅客量料按年跌一成四，估計未來數月訪港旅客人數會持續減少。

摩通直言，現時本港零售市道尚未度過「危險期」，原因是內地旅客對香港的信心要更多時間始能復原，加上中央希望市民留在內地消費的政策，會對香港高檔商場業主帶來額外衝擊，而且港人本地消費亦勢減少。

該行指，本港零售業是「結構上倒退」，因為過去十多年香港消費過度依賴內地旅客、電子商貿在香港的滲透率逐漸提高，居住成本高昂亦令港人傾向節衣縮食。

此外，瑞銀指出，根據過去「佔中」經驗，當時用了十八個月時間才能重建旅客來港信心，加上人民幣疲弱令中、港兩地的物價收窄，故認為香港零售市道不可能在短時間內恢復。香港於欠缺內地政府的政策支持，而顧及內地經濟增長放緩，且中美貿易摩擦持續，該行預期中央在短期內不會推出政策去提振香港零售業，本港大型商場的出租率將存在下行風險，今年商場舖租有機會下跌10至15%。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，仍看淡零售收租股，因為零售市道轉差，吉舖數目增加下，收租股自然要減租，其盈利能力和估值料將受損。他認為收租股的盈利壓力將繼續增加，負面影響還未完全浮現，現股價水平仍未見底。

雖然本地收租股遭唱淡，但摩通和瑞銀均認為住宅市場有需求支撐，看好本地樓市發展和地產發展股，前者指本港住宅樓價主要受本地經濟下行影響，在短期內或跌一成，但隨着新樓盤的推出，預料市場交投氣氛將在今年下半年復甦。

瑞銀對樓市的看法更為樂觀，預期今年樓價僅會下跌約5%，並且認為若果樓價大幅下滑，香港政府將會「出手救市」。

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